За сутки в Мурманской области 202 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 567076 северян, на лечении остаются 16560 пациентов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 октября 2021 года, за последние сутки 203 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 75 849 человек, количество летальных исходов - 2213 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+69, всего 36546), Мончегорск (+41, всего 6015) и Кандалакшский район (+42, всего 5408).

Выздоровели 567076 северян, на лечении остаются 16560 пациентов.

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