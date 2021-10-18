Должник в Мурманской области заплатил 2,4 миллиона рублей за коммунальные услуги

Получив копию акта описи и ареста имущества, ковдорчанин задумался о последствиях. Фото: Алексей ФОКИН

Арест недвижимости подвиг жителя Ковдорского района погасить долги по 14 исполнительным производствам.

– Северянин задолжал за потребленные газ, тепло и электроэнергию, выплаты по налогам и кредитам. Общая сумма долга превышала 2,4 миллиона рублей. Неоднократные предупреждения и требования погасить долги мужчина игнорировал. Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 160 тысяч рублей и выяснил, что мужчине принадлежит нежилое помещение, на которое незамедлительно был наложен арест, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Получив копию акта описи и ареста имущества, ковдорчанин задумался о последствиях. Не желая продажи имущества, он оплатил задолженность в полном объеме и погасил исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, арест с недвижимости снят.

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