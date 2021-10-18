В Мурманске откроется образовательный центр Юрия Башмета

Юрий Башмет планирует сам преподавать в центре на базе Мурманской областной филармонии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На базе Мурманской областной филармонии откроется образовательный центр для одаренных музыкантов Юрия Башмета. Маэстро сам намерен преподавать в нем, когда будет приезжать в Заполярье на гастроли.

Открыть центр хотели еще два года назад, но планам помешала пандемия.

- В свое время мы смело начали проект, и он дает невероятные результаты. Затрагиваются и закрытые атомные города, такие как Озерск, Снежинск и оттуда в мегаполисы выезжают ученики. Кто-то играет в юношеском оркестре, один человек - в «Солистах Москвы» работает. Детям и подросткам нужна цель. Нельзя просто так заставлять под палкой заниматься, тратить жизнь свою, стоять часами или сидеть за роялем, только потому, что нужно и родители будут довольны, вместо того, чтобы играть в футбол... Даже просто прослушивание в юношеский оркестр Всероссийский – это уже конкурс, цель, человек понимает, для чего он это делает и ради чего жертвует. И по ходу занятия у многих возникает неподдельный самодостаточный интерес. Мы гордимся, что от нас выходят опытные музыканты, которые по мере работы встречаются с разными дирижерами, легендарными солистами, мир видят, многие приехавшие из Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону не видели вообще своей страны но зато видели «Ла Скала», фонтан Жиневе, Китай, Корею, Вену, - рассказал Юрий Башмет.

Всего в России работает уже 16 подобных центров, в которых занимаются музыканты от 11 до 22 лет.

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