Андрей Чибис: Ситуация с коронавирусом в Мурманской области ухудшается

Число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области растет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По последним данным от оперативного штаба, число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области составило 211 человек. По словам губернатора Андрея Чибиса, ковидная ситуация в регионе ухудшается.
- Мы наблюдаем рост числа заболевших. Ухудшение ситуации наблюдаем в мире, в России. В нашем регионе прирост не такой большой, как в других. Многие субъекты вводят новые ограничения, - сообщил Андрей Чибис.
Он отметил, что в Мурманской области с ограничениями "не метались из стороны в сторону", что позволило добиться определенной стабильности.
- Приезжающие к нам эксперты отмечают, что северяне лучше жителей других регионов соблюдают меры безопасности, - уточнил глава региона.
Он призвал северян активнее проходить вакцинацию от коронавируса
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