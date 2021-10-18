Андрей Чибис: Ситуация с коронавирусом в Мурманской области ухудшается

Число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным от оперативного штаба, число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области составило 211 человек. По словам губернатора Андрея Чибиса, ковидная ситуация в регионе ухудшается.

- Мы наблюдаем рост числа заболевших. Ухудшение ситуации наблюдаем в мире, в России. В нашем регионе прирост не такой большой, как в других. Многие субъекты вводят новые ограничения, - сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что в Мурманской области с ограничениями "не метались из стороны в сторону", что позволило добиться определенной стабильности.

- Приезжающие к нам эксперты отмечают, что северяне лучше жителей других регионов соблюдают меры безопасности, - уточнил глава региона.

Он призвал северян активнее проходить вакцинацию от коронавируса

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