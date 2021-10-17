В Мурманске на ходу загорелась машина

Машина загорелась на ходу. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Поздним вечером 15 октября в Мурманске на улице Кооперативной на ходу загорелась машина.

Помочь попавшему в беду водителю остановилось около 20 машин, но спасти автомобиль не удалось.

Напомним: в Мурманске на Восточной объездной дороге загорелся микроавтобус. Машину тушили 10 огнеборцев.

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