В Мурманске мужчина ударил соседа ножом за замечание о курении

Повреждения оценены медиками как тяжкий вред здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске полицейским поступило сообщение из больницы о 58-летнем мужчине с резаной раной лица.

– По словам потерпевшего, вечером он вышел из квартиры, увидел, что в подъезде сильно накурено, разбросан мусор. После чего сделал замечание соседу, который его проигнорировал и демонстративно продолжал курить с приятелем на площадке. Северянин повторно попросил мужчину убрать за собой мусор, однако получил отказ. Завязался конфликт, злоумышленник вытащил нож и ударил им по лицу пенсионера, – сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Пожилой мужчина сам вызвал себе скорую. Повреждения оценены медиками как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 28-летний мурманчанин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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