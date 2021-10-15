На подпорной стене у дома №1а на улице Гвардейской в Мурманске появился самый большой мурал в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

На подпорной стене у дома №1а на улице Гвардейской в Мурманске появился самый большой мурал в Заполярье. 900-метровый рисунок посвящен важным моментам в истории региона. Его создали за месяц председатель Мурманского отделения Союза художников России Мария Михайленко, художники Юрий Шачнев и Иван Епихов.

- Мурал «История мурманских стен», созданный нашими художниками, представляет все муралы советского времени, которые изображены на панелях наших мурманских домов. Создатели объекта еще раз вспомнили историю, но сделали это ярко и красиво, - сообщили в правительстве Мурманской области. На мурале можно рассмотреть петроглифы, знакомые северянам места, например, "Детский мир" с утраченной мозаикой.

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