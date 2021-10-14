В Североморске на пешеходном переходе сбили бабушку

Наезд случился около 15.00 на пешеходном переходе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Североморске на улице Сивко, в районе дома №7, сбили бабушку. Наезд случился около 15.00 на пешеходном переходе.
- Пожилую женщину доставили в медучреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Марка машины пока что не установлена. Известно, что за рулем была женщина.
Напомним: под Апатитами водитель Peugeot сбил дорожного рабочего. Мужчину госпитализировали в больницу.
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