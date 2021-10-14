В Североморске на пешеходном переходе сбили бабушку

Наезд случился около 15.00 на пешеходном переходе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Североморске на улице Сивко, в районе дома №7, сбили бабушку. Наезд случился около 15.00 на пешеходном переходе.

- Пожилую женщину доставили в медучреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Марка машины пока что не установлена. Известно, что за рулем была женщина.

Напомним: под Апатитами водитель Peugeot сбил дорожного рабочего. Мужчину госпитализировали в больницу.

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