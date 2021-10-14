Под Апатитами водитель Peugeot сбил дорожного рабочего

По предварительным данным, дорожный рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, гематомы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздним вечером 12 октября на 3-м километре автодороги Апатиты-Кировск произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- В 23.45 водитель автомобиля Peugeot наехал на рабочего, которые работал на дороге. В ДТП 38-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

По предварительным данным, дорожный рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, гематомы.

Госавтоинспекторы просят водителей быть осторожнее на дорогах. Учитывая, что в регионе ожидаются обильные осадки и заморозки, а продолжительность темного времени суток увеличивается, это обычно ведет к большему количеству ДТП, в том числе с особо тяжелыми последствиями.

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