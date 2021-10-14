Жители Мурманской области не смогут записаться на прививку от коронавируса через "Госуслуги"

Северянам, которые хотят вакцинироваться, нужно воспользоваться альтернативными способами записи на вакцинацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В оперативном штабе Мурманской области рассказали о том, что на портале "Госуслуги" временно не доступен сервис для записи на прививку от ковида по техническим причинам.

Северянам, которые хотят вакцинироваться, нужно воспользоваться альтернативными способами записи на вакцинацию. Например, записаться можно через региональный портал reg.polarmed.ru или с помощью колл-центра медицинского учреждения, на базе которого работает прививочный пункт.

- Найти ближайший пункт вакцинации можно на интерактивной карте портала «Наш Север». Для этого необходимо перейти в раздел «Карты» и выбрать «Пункт вакцинации от CoVID-19», - сообщили в оперштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Мурманской области 207 человек заболели коронавирусом. Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 14 октября 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru