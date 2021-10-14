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Здоровье14 октября 2021 15:21

За сутки в Мурманской области 207 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 14 октября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 56 599 северян, на лечении остаются 16 250 пациентов.

Выздоровели 56 599 северян, на лечении остаются 16 250 пациентов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 октября 2021 года, за последние сутки 207 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 75 028 человек, количество летальных исходов - 2179 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+71, всего 36 265), Мончегорск (+46, всего 5828) и Оленегорск (+18, всего 4060).

Выздоровели 56 599 северян, на лечении остаются 16 250 пациентов.

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