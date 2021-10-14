Погода в Мурманске на 15 октября 2021 года: местами осадки и сильный ветер

В ближайшие дни с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области похолодает. В ближайшие дни с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны.

- 15 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3, днем +1+6. Утром местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В некоторых частях региона уже выпал снег. Например, в Кировске и Ловозерских тундрах.

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