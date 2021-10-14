"Может сложиться как карточный домик": жильцов дома в Мурманске просят покинуть квартиры

Дом в 2015 году признали аварийным, расселить его должны до 2025 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жильцы дома № 7 на улице Фролова в Мурманске теперь гадают, как им быть: их попросили покинуть квартиры. Дом в 2015 году признали аварийным, расселить его должны до 2025 года.

- Пришло постановление, что 18 октября мы должны освободить жилплощадь по причине чрезвычайной ситуации, конструкция здания может сложиться в любой момент как карточный домик. Одной семье предоставят жилье в Росляково, мужчине - комнату на улице Фестивальной. Маме, когда мы приходили писать заявление, даже и этого не предложили. Месяц будут рассматривать заявление, и в лучшем случае нас ждет шесть квадратных метров в маневренном фонде. В доме есть семьи с детьми, и это единственное их жилье, идти на улицу Фестивальную в комнату опять же, если ее предложат, на сколько? - пожаловалась «АиФ-Мурманск» одна из жительниц дома на Фролова Светлана Куприянова.

Напомним: в Мурманске снесут аварийный дом на улице Фрунзе. Жильцов "деревяшки" расселят.

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