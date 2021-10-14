Жителей Мурманской области приглашают стать донорами костного мозга

Вступить в регистр может любой житель страны в возрасте от 18 до 45 лет, с массой тела не менее 50 килограммов и не имеющий серьезных хронических заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Никеле состоится акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Как стать донором костного мозга, и почему это так важно, нужно и не страшно, специалисты объяснят на встрече.

Вступить в регистр может любой житель страны в возрасте от 18 до 45 лет, с массой тела не менее 50 килограммов и не имеющий серьезных хронических заболеваний.

- Для того, чтобы стать донором, необходимо будет заполнить согласие и донорскую анкету (при наличии паспорта) и сдать мазок с внутренней стороны щеки, - сообщили организаторы.

Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому необходима пересадка костного мозга, можно было быстро найти донора. Частота совпадений по генетическому коду редка: 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.

Встреча пройдет 18 октября с 14.00 до 18.00 в Центре "Вторая школа" (ул. Сидоровича,4). Вход бесплатный. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 916 910-78-34 (Евгения Лобачева).

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 916 910-78-34 (Евгения Лобачева).

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