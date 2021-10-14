В Ковдоре обновили центральную часть города

еперь у местных жителей есть комфортное общественное пространство для пеших прогулок и активных игр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Центральная часть Ковдора преобразилась. Так, в городе обновили территорию от площади Ленина до улицы Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг городского Дома культуры и часть улицы Победы. Теперь у местных жителей есть комфортное общественное пространство для пеших прогулок и активных игр.

- На всей общественной территории обновлено освещение, установлено видеонаблюдение, смонтирован детский игровой комплекс со специальным покрытием. Стоимость работ по контракту составила более 55 миллионов рублей. Почти 47 миллионов – средства областного бюджета, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области обновят четыре общественных пространства. Проекты по благоустройству воплотят в жизнь в Коле, Заозерске, Кировске и Полярных зорях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северянам предложили оценить проекты по благоустройству центра Мурманска. Предложения и замечания принимают на специальном сайте (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru