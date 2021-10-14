Укравший кроссовки житель Мурманска отбивался от подростка куском трубы

В Мурманске перед судом предстанет грабитель, напавший на подростка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске перед судом предстанет грабитель, напавший на подростка.

По данным следствия, 4 мая северянин похитил со стеллажа магазина пару кроссовок. С обувью он выбежал на улицу. Покупатели сообщили о произошедшем продавцам. Следом за грабителем бросился несовершеннолетний сотрудник магазина.

– Юноша выбежал на улицу, догнал обвиняемого и потребовал вернуть кроссовки. Не желая возвращать их, злоумышленник вооружился фрагментом металлической трубы и замахнулся на парня. Последний сумел уклониться от удара, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области. – Бросив фрагмент трубы, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

На северянина 1993 года рождения завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Покушение на грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья».

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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