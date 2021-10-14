Пенсионерку из Мурманска не пустили на отдых в Тунис из-за долга в 14 тысяч за коммунальные услуги

Северянка и ее дочь полагали, что проблем с выездом заграницу не будет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел дело по иску двух местных жительниц к региональному УФССП. Женщины просили возместить материальный ущерб и компенсацию морального вреда за испорченный отпуск.

Так, в апреле 2018 года северянка приобрела туристическую путевку из Москвы в Тунис для отдыха вместе со своей матерью. Стоимость тура составила 139 554 рубля. Также женщины купили билеты до Москвы.

Когда они проходили таможенный контроль в аэропорту Шереметьево, матери мурманчанки не разрешили выезжать заграницу из-за наложенного ограничения права на выезд. Женщине после этого факта стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Поскольку отпуск планировался семейный, дочь северянки также была вынуждена отказаться от поездки. Женщины вернулись в Мурманск.

Выяснилось, что северянка задолжала Мурманской ТЭЦ 83,9 тысячи рублей. В 2017 году с ее счетов было списано 72,5 тысячи рублей - долг был частично погашен. Также пристав удерживал суммы из пенсии должницы, затем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд женщины из РФ. За 10 дней до поездки в Тунис сумма задолженности северянки составляла 14,7 тысячи рублей.

Северянка и ее дочь полагали, что проблем с выездом заграницу не будет. В суде они просили взыскать материальный ущерб - 182,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда - 150 тысяч рублей. Однако их требования отклонили.

- Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, не усмотрев нарушений прав действиями УФССП, суд решил оставить без удовлетворения исковые требования женщин, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение еще не вступило в законную силу.

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