В Мурманской области подорожали яйца, лук и картофель

Мурманскстат рассказал, какие продукты подорожали, а какие подешевели за начало октября. Наблюдения за ценами на товары первой необходимости вели с 5 по 11 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат рассказал, какие продукты подорожали, а какие подешевели за начало октября. Наблюдения за ценами на товары первой необходимости вели с 5 по 11 октября. Их изучали в Мурманске, Апатитах, Североморске.

– Больше всего за это время выросли цены на куриные яйца, скачок составил 5,3%. На 3,3% выросла цена на репчатый лук, на 2,2% – на картофель. Помимо этого подорожали охлажденные и мороженые куры на 1,8%, а баранина, кроме бескостного мяса на 1,5%. Наименьшее подорожание отметили на яблоки, цена на них выросла на 0,7%, – сообщили в ведомстве.

Отметили в Мурманскстате и снижение цен. Так, морковь подешевела на 4,1%, пищевая поваренная соль на 2,3%, а свежая белокочанная капуста на 0,9%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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