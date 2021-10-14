В Кировске на "зебре" сбили 10-летнюю девочку

По предварительной информации, ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 12 октября в Кировске произошло ДТП с участием юного пешехода. Девочка серьезно пострадала из-за наезда машины.

- В 18.05 на улице Юбилейной водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь от улицы Ленинградской к улице Мира, наехал на несовершеннолетнего пешехода. 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения, - сообщили в УГИБДД УМВД по Мурманской области.

По предварительной информации, ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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