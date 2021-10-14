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Общество14 октября 2021 9:05

За три года Мурманская область потеряла по численности населения целый город

Регион покинули 15192 человека
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Отток населения из Мурманской области продолжается.

Отток населения из Мурманской области продолжается.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Отток населения из Мурманской области продолжается. За три года регион потерял 15 192 человека, что сопоставимо с численностью населения целого города - Полярных Зорь или Заполярного.

Для сравнения, еще в 2019 году в Мурманской области жили 748 056 человек, по последним данным от Мурманскстата в 2021 году, уже 732 864 человека.

Пик численности населения в регионе пришелся на 1990 год - 1 191 468 человек.

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