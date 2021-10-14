За три года Мурманская область потеряла по численности населения целый город

Отток населения из Мурманской области продолжается. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Отток населения из Мурманской области продолжается. За три года регион потерял 15 192 человека, что сопоставимо с численностью населения целого города - Полярных Зорь или Заполярного.

Для сравнения, еще в 2019 году в Мурманской области жили 748 056 человек, по последним данным от Мурманскстата в 2021 году, уже 732 864 человека.

Пик численности населения в регионе пришелся на 1990 год - 1 191 468 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области нашли стену из "Игры престолов". Оборонительное сооружение из сериала напоминают Ловозерские тундры (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru