В Мурманске на месте смертельной аварии произошло новое серьезное ДТП

Иномарка вылетела в разделительную полосу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 6 октября на спуске от улицы Кооперативной к улице Беринга в Мурманске произошла смертельная авария, в которой погибла молодая девушка.

Вечером 13 октября на этом же участке Кольского проспекта случилось новое серьезное ДТП. Водитель Hyundai вылетел в отбойник. По одной из версий, случилось это из-за лопнувшего колеса.

В группе "Мурманск ДТП ЧП" появилось видео момента аварии, на котором видно, что машина едет с приличной скоростью и улетает в разделительную полосу при перестроении.

Ожидается официальная информация от ГИБДД.

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