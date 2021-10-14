В Мурманске ищут свидетелей смертельного ДТП

Сейчас родственники и знакомые погибшей ищут свидетелей ДТП, чтобы узнать правду, как все произошло. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Около двух часов ночи 6 октября на проспекте Кольском в Мурманске произошла смертельная авария. Водитель Kia не справился с управлением и врезался в световую опору. Молодого человека увезли в больницу, а девушка-пассажир погибла на месте.

Сейчас родственники и знакомые погибшей ищут свидетелей ДТП, чтобы узнать правду, как все произошло.

- Просьба ко всем водителям, кто проезжал мимо или был очевидцем. Kia Rio номер А799РА 51. Важны все записи видеорегистраторов с улиц города, в ночной отрезок времени. Может быть, у вас есть видео движения этого авто по городу. Родным и близким важна любая деталь! - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ульяна Чуприна.

Она пояснила "КП"-Мурманск", что есть очевидцы, которые видели, как Kia едет, петляя. Хотя в УГИБДД после аварии отметили, что водитель был трезв.

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