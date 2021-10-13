Мобильная ярмарка "Наша рыба" 23 октября приедет в Апатиты

4 брендированных фудтрака позволяют организовать красивую и комфортную уличную торговлю в любом муниципалитете региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ярмарка "Наша рыба" продолжает путешествовать по Мурманской области. Ее следующая остановка - Апатиты, куда она приедет 23 октября. Жители города смогут приобрести дары моря по ценам на 25-30% ниже рыночных.

4 брендированных фудтрака позволяют организовать красивую и комфортную уличную торговлю в любом муниципалитете региона.

Ярмарка будет открыта с 11.00 до 19.00 вблизи дома №3 на площади Ленина.

- Помимо торговли рыбой и морепродуктами, рядом с ярмаркой будет организована выставка картин и изделий декоративно-прикладного искусства, а также выступления местных творческих коллективов, - сообщили в администрации Апатитов.

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