Первая ярмарка самозанятых состоится в Мурманске

13 ноября в Мурманске состоится первая ярмарка самозанятых.

13 ноября в Мурманске состоится первая ярмарка самозанятых. Ее проведут в виде конференции сотрудники регионального центра поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

- Самозанятые граждане смогут презентовать себя, свои услуги и товары, примут участие в мастер-классах, смогут обменяться опытом и посетить образовательные программы, – сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

До 5 ноября организаторы принимают заявки от желающих. Сообщить об участии можно по электронной почте event@cppmo.ru. А за дополнительной информацией следует обратиться в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону (8152) 41-07-44.

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