В Североморске в ДТП разбились Renault и Chevrolet

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Евгений Карпов/ Североморск life

Утром 12 октября в Североморске произошло ДТП с участием двух машин. На месте работали сотрудники ГИБДД.

- По предварительной информации, в 7.50 на улице Душенова столкнулись два автомобиля: Renault и Chevrolet. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также устанавливаются пострадавшие. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Похоже, владельцам иномарок придется раскошелиться на ремонт своих пострадавших авто.

Напомним: в Мурманской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла семья с детьми. В аварии разбились мама и двое детей.

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