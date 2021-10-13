За сутки в Мурманской области в ДТП пострадали 5 пешеходов в темной одежде

Передвигаясь в темное время суток, пешеходам обязательно нужно носить на одежде световозвращающие элементы - это спасет жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Мурманской области рассказали о печальной статистике ДТП за минувшие сутки. Так, 12 октября в регионе произошло 29 аварий, в 6 из них пострадали 8 человек, в том числе 5 пешеходов.

- Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, так как из-за дождя, темноты и плохой видимости пешеходы становятся менее заметными, а значит более уязвимыми. Такие ДТП имеют очень тяжелые последствия, - отметили в региональном ГИБДД.

Также, передвигаясь в темное время суток, пешеходам обязательно нужно носить на одежде световозвращающие элементы - это спасет жизнь.

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