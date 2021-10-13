На вокзале Мурманска открылся новый современный зал ожидания

В Мурманске завершился ремонт южного крыла здания железнодорожного вокзала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершился ремонт южного крыла здания железнодорожного вокзала. Благодаря этому на вокзале появился новый зал ожидания, где с комфортом могут разместиться 70 пассажиров.

- Места для сидения выполнены в современном стиле, оборудованы индивидуальными зарядными USB-устройствами. Были полностью заменены коммуникации, проведена отделка помещений, размещена новая мебель и оборудование. В отремонтированных помещениях установлены экраны справочных и информационных автоматизированных систем, устройства для вентиляции и обеззараживания воздуха, размещены элементы навигации, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кроме нового зала ожидания, после ремонта в южном крыле вокзала появились новые туалеты, в том числе для маломобильных пассажиров, зал для автоматических камер хранения, служебные и технические помещения. Обустроен зал повышенной комфортности с комнатой для переговоров.

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