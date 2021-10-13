Руководитель КНЦ РАН стал главой Российского минералогического общества

В целом работа Кольского отделения Российского минералогического общества была оценена весьма положительно – как в научном, так и в организационном направлениях. Фото: www.ksc.ru/

В Горном университете Санкт-Петербурга прошел съезд Российского минералогического общества (РМО). Для обсуждения минералогии собрались ученые с мировым именем, руководители ведущих минерально-сырьевых компаний, преподаватели и студенты лучших профильных вузов, представители 16 региональных отделений РМО.

Также члены общества обсудили план деятельности на ближайшие годы и провели очередные выборы президента, ученого совета и ревизионной комиссии. Профессора Горного университета Юрия Марина на посту президента РМО сменил вице-президент общества, член-корреспондент РАН, руководитель Кольского научного центра Сергей Кривовичев.

- Пленарное заседание завершилось вручением дипломов победителям конкурсов 2020 года и первооткрывателям новых минералов. Коллективу КНЦ РАН передали дипломы за открытие сергейсмирновита и золотаревита – они были признаны Комиссией по новым минералам, номенклатуре, классификации Международной минералогической ассоциации в 2021 году, - сообщили в Кольском научном центре. - Еще два новых минерала, за которые сотрудников КНЦ наградили дипломами, – никмельниковит и митрофановит.

В целом работа Кольского отделения Российского минералогического общества была оценена весьма положительно – как в научном, так и в организационном направлениях.

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