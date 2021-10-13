Жители более 100 домов в Североморске остались без горячей воды и отопления

Полный список домов и улиц, оставшихся без благ цивилизации, можно посмотреть в группе администрации города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Североморске более сотни жилых домов, включая социально-значимые объекты, с утра 13 октября остались без горячего водоснабжения и отопления. Виной тому - коммунальная авария.

- По информации АО МЭС «Североморские теплосети», до окончания аварийных ремонтных работ прекращена подача отопления и горячей воды в районе "Верхняя Ваенга" и 6-м тепловом районе, - сообщили в администрации флотской столицы

Под отключение, в том числе, попали детский сад №8, Центр дополнительного образования, СК «Богатырь», госпиталь Северного флота, ДК «Строитель», ж/д станция «Ваенга» и два общежития на улице Генерала Фулика.

Полный список домов и улиц, оставшихся без благ цивилизации, можно посмотреть в группе администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы сняли на видео вспыхнувшую во дворе Мурманска машину. Пожар тушили 8 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru