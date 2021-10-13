Обвиняемого в поджоге здания правительства Мурманской области отправили под домашний арест

Обвиняемому в поджоге здания правительства Мурманской области 18 лет. Фото: скриншот видео

Октябрьский районный суд рассмотрел избрание меры пресечения для 18-летнего мурманчанина, которого обвиняют в поджоге здания правительства Мурманской области.

Около двух часов ночи 1 октября молодой человек в капюшоне бросил в центральный подъезд два коктейля Молотова, после чего сбежал. Его задержали спустя неделю. Оказалось, что парень нигде не работает, не женат, ранее судим не был.

Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

- Ему запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, за исключением лица, в производстве которого находится уголовное дело, своих защитников и близких родственников. Также нельзя использовать средства связи, за исключением случаев вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также за исключением связи с лицом, в производстве которого находится уголовное дело, контролирующим органом и судом; отправлять и получать почтово-телеграфные оправления, за исключением оправлений для связи с лицом, в производстве которого находится уголовное дело, контролирующим органом и судом, - сообщили в Октябрьском суде.

Сам молодой человек был согласен с домашним арестом.

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