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Происшествия11 октября 2021 13:41

В ФСБ рассказали подробности об обвиняемом в поджоге здания правительства Мурманской области

Молодого человека задержали спустя неделю
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Его задержали спустя неделю после событий той ночи. Оказалось, что подозреваемому 18 лет, он нигде не работает.

Его задержали спустя неделю после событий той ночи. Оказалось, что подозреваемому 18 лет, он нигде не работает.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Около двух часов ночи 1 октября молодой человек в толстовке с капюшоном подошел к зданию правительства Мурманской области и бросил коктейль Молотова в центральный подъезд, после чего сбежал.

Его задержали спустя неделю после событий той ночи. Оказалось, что подозреваемому 18 лет, он нигде не работает.

- Задокументировано, что разыскиваемый осуществил указанные преступные деяния с использованием самодельного зажигательного устройства по личным мотивам, - уточнили в УФСБ по Мурманской области.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

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