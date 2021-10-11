В ФСБ рассказали подробности об обвиняемом в поджоге здания правительства Мурманской области

Его задержали спустя неделю после событий той ночи. Оказалось, что подозреваемому 18 лет, он нигде не работает. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Около двух часов ночи 1 октября молодой человек в толстовке с капюшоном подошел к зданию правительства Мурманской области и бросил коктейль Молотова в центральный подъезд, после чего сбежал.

Его задержали спустя неделю после событий той ночи. Оказалось, что подозреваемому 18 лет, он нигде не работает.

- Задокументировано, что разыскиваемый осуществил указанные преступные деяния с использованием самодельного зажигательного устройства по личным мотивам, - уточнили в УФСБ по Мурманской области.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

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