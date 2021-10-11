После поджога здания правительства Мурманской области возбудили уголовное дело

После допроса подозреваемого статья может быть переквалифицирована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 октября сотрудники УФСБ в сотрудничестве с полицией задержали подозреваемого в поджоге здания правительства. В ночь на 1 октября мужчина бросил в центральный подъезд коктейль Молотова, пострадал охранник, который тушил огонь.

Как стало известно "КП"-Мурманск" от информированного источника, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ( "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба").

После допроса подозреваемого статья может быть переквалифицирована.

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