На 3900 новогодних наборов для школьников Мурманской области выделят 11,7 миллиона рублей

В состав наборов войдут рюкзаки. Фото: zakupki.gov.ru

По традиции на Новый год отличившиеся в учебе, спорте дети, а также попавшие в трудную ситуацию и другие получат праздничные наборы от правительства Мурманской области.

В этом году на их приобретение выделят 11,7 миллиона рублей. Содержание наборов уже известно: рюкзак и подвеска на него, мешок для сменной обуви, монопод, игра "Джанга", пенал с канцтоварами, сладости, украшение на елку, набор для выращивания новогодней ели, стакан с крышкой.

Юные северяне получат моноподы. Фото: zakupki.gov.ru

На сайте госзакупок опубликованы изображения подарочных наборов.

В подарке будет игра "Дженга". Фото: zakupki.gov.ru

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