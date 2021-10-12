Стало известно содержание новогодних подарков от правительства Мурманской области на Новый год-2022

Для детей в Мурманской области купят 3900 подарочных наборов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сайте госзакупок размен аукцион на поставку новогодних детских подарков от правительства Мурманской области. На 11,7 миллиона рублей купят 3900 праздничных наборов.

В состав каждого войдут рюкзак и подвеска на него, мешок для сменной обуви монопод, игра "Джанга", пенал с канцтоварами, сладости, украшение на елку, набор для выращивания новогодней ели, стакан с крышкой.

Вручать подарки будут отличившимся в учебе, спорте и внеклассной деятельности детям, попавшим в трудную ситуацию и другим.

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