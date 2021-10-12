Осужденные из колонии в Ревде создали бисерные картины для коррекционной школы

Осужденные сделали несколько декоративных картин. Фото: УФСИН по МО

Осужденные ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 приняли участие в благотворительной акции. Им предложили создать творческие работы и передать их в дар коррекционной школе.

– Осужденные откликнулись на предложение. Работы они решили сделать в технике бисероплетения. Осужденные сделали несколько декоративных картин, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Сейчас картины переданы в коррекционную школу поселка Ревда.

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