В Мурманске состоится международный фестиваль театров кукол Баренц-региона

Фестиваль проходит с 13 по 17 октября. Фото: мурманский областной театр кукол

С 13 по 17 октября в Мурманске пройдет X международный фестиваль театров кукол стран Баренц-региона. Спектакли для разных возрастов покажут 12 театральных коллективов из Саратова, Архангельска, Пскова, Вологды, Котласа, Белгорода, Санкт-Петербурга и, конечно же, из Мурманска.

А вот артисты из скандинавских стран к нам в этом году не приедут из-за ковидных ограничений.

Торжественное открытие культурного мероприятия состоится в Мурманском областном театре кукол 13 октября в 14.00. Билеты можно приобрести онлайн.

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