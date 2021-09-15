В Зеленоборском ремонтируют уникальное деревянное здание

Работы должны закончить до конца 2021 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Зеленоборском в активной стадии находится ремонт Центрального дома культуры. Деревянное здание построили в 1954 году, и за почти 70 лет оно обветшало.

- Можно смело сказать, что подобного здания, сохранившегося в историческом виде, нет на всем Северо-Западе, - рассказала глава Зеленоборского Ирина Самарина.

Сейчас подрядчик уже приступил к ремонту фасада - сосновые стены надо ошкурить, заделать пустоты и покрасить в естественный цвет.

Но есть задача и более сложная - венцы здания (балки, на которых стоит здание) основательно прогнили. Поэтому стены надо приподнять, убрать старое дерево, восстановить кирпичную кладку, забетонировать основу.

- При этом наша задача - сохранить уникальность здания, чтобы оно было восстановлено в первоначальном виде, - сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Если бы капитальный ремонт не начался, то здание уже через 2 года стало бы аварийным. Работы должны закончить до конца 2021 года.

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