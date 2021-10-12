В Мурманске покажут спектакль "Запретный плод" о проблеме абортов

Спектакль длится два часа с антрактом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске покажут спектакль «Запретный плод» от Московского областного государственного театра юного зрителя. Его постановку благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, так как он поднимает важнейшую для Русской Православной Церкви проблему абортов.

- «Запретный плод» - это единственный в мире спектакль, действие которого происходит в утробе матери. Роли исполняют артисты ТЮЗа Ксения Попович и Антон Богдасаров. С этим спектаклем подмосковный театр посетил уже 17 городов страны, вызывая общественный резонанс, - сообщили в Мурманской епархии.

В августе 2021 года спектакль получил грант фонда «Соработничество», благодаря которому в его гастрольную карту добавился Мурманск. Постановку покажут 18 октября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры имени С. М. Кирова. Вход бесплатный, спектакль длится два часа с антрактом.

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