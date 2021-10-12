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Дом. Семья12 октября 2021 16:57

В Мурманской области медведи не ложатся в спячку из-за теплой погоды

Для того, чтобы косолапые уснули, нужен снежный покров
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Мишки пока что откармливаются.

Мишки пока что откармливаются.

Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Первая половина осени в Мурманской области выдалась теплой. Столица Заполярья даже успела побить несколько температурных рекордов, а на деревьях стали вновь проглядываться почки.

Из-за того, что снежного покрова в регионе пока не наблюдается, разве что на возвышенностях, медведи продолжают ходить по лесу и не могут отправиться в спячку. Однако ученые отмечают, что опасности для животных в этом нет.

- Средне-многолетняя дата, когда в Заполярье в лесу ложится снег - 9 -10 октября. Однако в прошлом году первый снежный покров установился 20 октября. В любом случае, животные лягут спать, никуда не денутся. Сейчас медведи откармливаются, едят бруснику, - рассказала "КП-Мурманск" руководитель научного отдела Лапландского заповедника Мария Каримова.

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