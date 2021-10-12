98,2% военнослужащих Северного флота сделали прививки от коронавируса

На Северном флоте вакцинировали от коронавируса почти всех военнослужащих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подавляющее большинство военнослужащих Северного флота - 98,2% - сделали прививки от коронавируса вакциной «Спутник-V».

Как сообщил во время брифинга временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы Северного флота подполковник медслужбы Андрей Жданов, из общего количества заболевших на Северном флоте за несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая тяжелого течения болезни или летального исхода. В целом обстановка с заболеваемостью военнослужащих коронавирусом на Северном флоте и по Вооруженным силам, благодаря активной прививочной кампании, минимальная. Соотношение заболевших и выздоровевших военнослужащих колеблется около нуля.

– Сейчас все усилия сосредоточены на ревакцинации, – отметил Андрей Жданов. – Первым компонентом ревакцинировано порядка 25 процентов от запланированной численности. Из того количества, что было необходимо привить в октябре, у нас привито 62% - первым компонентом и 27% – вторым.

Военные медики сообщили, что ревакцинацию на Северном флоте проходят от 350 до 550 человек в сутки. Прививку делают в медицинских учреждениях флота и в медпунктах воинских частей. Первыми ее прошли экипажи кораблей, подводных лодок, которым предстоит длительное выполнение поставленных задач в море, и военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство.

Помимо этого ревакцинацию сейчас активно проходят медработники и командный состав. Запаса вакцины в подразделениях военно-морского клинического госпиталя Северного флота хватит не только для ревакцинации всех военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота, но и совершеннолетних членов их семей. Напомним, военные медики Северного флота помогают гражданским медикам в северных регионах страны.

А в филиалах военно-морского клинического госпиталя развернуты дополнительные койки, предоставлен медицинский кислород для тяжелобольных из Архангельской области и Республики Коми. В Мурманске и Североморске развернуты дополнительные 40 и 35 коек для приема больных и лечения их в стационаре.

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