В Архангельской области во время пожара на ферме "Буренка" эвакуировали 290 коров

И-за пожара на улицу вывели почти 300 коров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 19.30 11 октября в Приморском районе Архангельской области загорелась ферма "Буренка", которая находится в поселке Уемский.

Как сообщили в МЧС, открытый огонь занялся в одноэтажной кирпичной пристройке к коровнику, в которой обычно находились работники. На сам коровник он не перекинулся.

Еще до приезда трех пожарных расчетов сотрудники смогли эвакуировать из стойл 290 коров, которых потом вернули на место. Рассматривается версия, что возгорание началось из-за электроприборов.

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