Жителей Мурманской области обманули во время покупки велосипеда, холодильника и продажи квартиры

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Трое жителей Кандалакши поверили мошенническим объявлениям и лишились более 100 тысяч рублей.

24-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже велосипеда со скидкой. Заполняя заявку в интернет-магазине, он указал реквизиты банковской карты и ввел полученный в сообщении код. Позже с мужчиной связался «продавец-консультант» и попросил сообщить персональные данные.

– Северянин поверил и последовал указаниям злоумышленника. Он перевел за заказ 42 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а сайт был заблокирован, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Аналогичный случай произошел с 40-летним мужчиной. Он нашел на интернет-сайте объявление о продаже холодильника и связался с продавцом бытовой техники, выяснил все условия и перевел больше 30 тысяч рублей. После этого продавец пропал, а товар мужчина так и не получил.

Третьей пострадавшей стала 60-летняя женщина. Она решила продать квартиру и выставила объявление в интернете. Потенциальная покупательница попросила хозяйку сообщить некоторые данные. Введенная в заблуждение женщина дала их, а вскоре с ее счета похитили 37 тысяч рублей.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские напоминают, что совершая сделки, не стоит переводить деньги на неизвестные счета по указаниям незнакомцев, сообщать конфиденциальные банковские данные, не совершать каких-либо операций через банкомат.

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