Мурманская область находится на 51 месте по количеству зараженных ковидом за сутки

Мурманская область находится не на первых строчка рейтинга по числу заболевших коронавирусом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом, однако не столь высокими темпами, как в других регионах России. По данным на 12 октября, в Заполярье выявлен 181 новый случай заражения ковидом за сутки.
С такими показателями Мурманская область расположилась на 51-м месте среди других уголков нашей страны по суточному количеству заболевших. Рядом с нами примостились Кемеровская и Новгородская области.
На первом месте по числу инфицированных за день - Москва (+ 4699 случаев), на втором - Санкт-Петербург (+2158). Тройку замыкает Московская область (+1804).
Меньше всего ковид одолевает Ненецкий автономный округ и Чукотку. Там выявлено 14 и 17 новых случаев заражения соответственно.
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