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Здоровье12 октября 2021 15:35

Мурманская область находится на 51 месте по количеству зараженных ковидом за сутки

Опасную инфекцию подхватил 181 северянин
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Мурманская область находится не на первых строчка рейтинга по числу заболевших коронавирусом.

Мурманская область находится не на первых строчка рейтинга по числу заболевших коронавирусом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом, однако не столь высокими темпами, как в других регионах России. По данным на 12 октября, в Заполярье выявлен 181 новый случай заражения ковидом за сутки.

С такими показателями Мурманская область расположилась на 51-м месте среди других уголков нашей страны по суточному количеству заболевших. Рядом с нами примостились Кемеровская и Новгородская области.

На первом месте по числу инфицированных за день - Москва (+ 4699 случаев), на втором - Санкт-Петербург (+2158). Тройку замыкает Московская область (+1804).

Меньше всего ковид одолевает Ненецкий автономный округ и Чукотку. Там выявлено 14 и 17 новых случаев заражения соответственно.

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