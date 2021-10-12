Юноша из Полярных Зорь обокрал родителей и собирался улететь в Санкт-Петербург

Сейчас любитель путешествий находится под подпиской о невыезде. Фото: Артем КИЛЬКИН

57-летнему жителю Полярных Зорь пришлось идти в полицию, после того как из его квартиры пропала крупная сумма денег. Оказалось, что 155 тысяч рублей украл сын мужчины, который живет вместе с ним.

19-летнего юношу правоохранители задержали в аэропорту Кировска и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Молодой человек вину признал и пояснил полицейским, что он знал о хранившихся у родителей сбережениях. Дождавшись, когда родители уйдут на работу, и отжав верхнюю часть крышки на металлическом ящике-сейфе, он достал из него кошелек с деньгами и уехал из города. Часть похищенных денег юноша потратил, купив мобильный телефон, часы и билет на самолет. Злоумышленник хотел улететь в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас любитель путешествий находится под подпиской о невыезде.

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