За сутки в Мурманской области 181 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 56 280 северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 октября 2021 года, за последние сутки 181 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 74 622 человека, количество летальных исходов - 2163 (+97 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+72, всего 36 129), Мончегорск (+27, всего 5724) и Оленегорск (+21, всего 4033).

Выздоровели 56 280 северян, на лечении остаются 16 179 пациентов.

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