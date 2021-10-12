В Апатитах спасли выпавшего из окна кота

Испуганного кота вернули хозяйке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудников аварийно-спасательной службы в Апатитах вызвала жительница одного из домов на улице Дзержинского. Она попросила спасти ее любимца.

Кот неудачно погулял на балконе, сорвавшись вниз, упал с четвертого этажа на балкон на втором этаже. Там он забился в вещи.

Попасть в нужную квартиру через дверь спасатели не смогли - им никто не открыл, на помощь пришла лестница. Испуганного кота вернули хозяйке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область оказалась в списке аутсайдеров по приверженности ЗОЖ. Регион находится на 78 позиции рейтинга (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru