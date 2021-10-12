Жительницу Апатитов могут посадить на 10 лет за нападение с ножом на сожителя

Северянке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Перед судом готовится предстать жительница Апатитов, ударившая сожителя кухонным ножом.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Московской. Между сожителями во время застолья произошел конфликт, который перерос в словесную перепалку.

- Женщина резала ножом овощи для салата на закуску и им же ударила сожителя в область левой руки, а потом левой лопатки. Увидев кровь и испугавшись, она вызвала скорую, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Медики доставили мужчину в больницу. Там его ранение отнесли к тяжкому вреду здоровью, а после сообщили обо всем в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Женщину задержали, во время следствия она призналась в содеянном.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Северянке грозит до 10 лет лишения свободы.

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