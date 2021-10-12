В МФЦ Мурманска можно оформить биометрический загранпаспорт

На изготовление паспорта потребуется месяц. Забрать его можно будет в том же отделении МФЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не больше 30 минут потребуется, чтобы подать документы на оформление биометрического загранпаспорта в МФЦ Мурманска. Об этом сообщает министерство цифрового развития Мурманской области.

Документы принимают сотрудники центра «Мои Документы» по адресу: Мурманск, улица Генерала Щербакова, 26. Первые заявители прошли процедуру 11 октября.

- Сотрудник МФЦ заполнил заявление, отсканировал необходимые бумаги и выдал заявителю штрихкод для активации криптобиокабины, после чего гражданину осталось только зарегистрировать свои биометрические параметры: сфотографироваться, отсканировать папиллярные узоры пальцев рук и документы, – сообщили в ведомстве.

На изготовление паспорта потребуется месяц. Забрать его можно будет в том же отделении МФЦ.

Со следующего года криптобиокабины для оформления загранпаспортов с биометрическими данными заработают в центрах «Мои документы» Североморска и Апатитов.

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