Общественники предлагают сделать Мурмаши объектом культурного наследия

Мурмаши из-за уникального стиля предлагают сделать объектом культурного наследия. Фото: правительство Мурманской области

Активисты Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (МОО ВОО ВООПИК) предлагают наделить Мурмаши статусом объекта культурного наследия.

- Это единственный поселок у нас в области, который застраивался по плану архитектурного ансамбля и имеет свой неповторимый стилистический образ. Мурмаши часто называют русской Швейцарией, - рассказывает "КП"-Мурманск" ответственный секретарь Мурманского областного отделения ВООПИК Светлана Водопьянова.

К слову, 4 октября горело одно из зданий, которое предлагают сохранить общественники - дом № 2 на ул. Полярной. Не исключается версия поджога.

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