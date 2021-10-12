Чаще всего на бродячих собак жалуются жители Мурманска, Мончегорска и Апатитов

За девять месяцев 2021 года в администрации муниципальных образований Мурманской области поступило около 120 заявок на отлов безнадзорных кошек и собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За девять месяцев 2021 года в администрации муниципальных образований Мурманской области поступило около 120 заявок на отлов безнадзорных кошек и собак. Об этом сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

- Лидером по числу жалоб остается Мурманск, куда адресовано более 70 заявок, на втором месте – Мончегорск и Апатиты, сместившие Кандалакшу на третье, - сообщили в профильном комитете.

Также его сотрудники отчитались о проверке различных организаций, занимающихся безнадзорными животными. В Североморский приют «Надежда» пришли в плановом порядке, а вот к остальным - по согласованию с прокурором из-за сигналов о нарушениях. Так, много нареканий к приюту в Мурмашах.

Предостережения от Комитета по ветеринарии получили ООО «Прогресс Ай-Ти» и Мурманский центр содержания животных.

Почти 800 жалоб поступило в комитет через полицию от северян, недовольных самовыгулом собак, их лаем по ночам, или тем, что владельцы забывают про поводки и намордники. Кроме того, жители часто жалуются на "кошачьи квартиры", в которых жалостливые бабушки живут с десятками братьев меньших.

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